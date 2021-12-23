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Магазин GreenSpark в Москве (ТК «Савеловский», Мобильный)

Контактная информация
GreenSpark Москва

Адрес: ул. Сущевский вал, д.5 ст6 "Мобильный", павильон Т117

Москва

E-mail: savela_mob@green-spark.ru

Телефон: +7 (495) 118-43-73

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

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Расположение магазина в Москве (ТК «Савеловский», Мобильный)

Купить запчасти, аксессуары и оборудование для ремонта мобильных устройств по низким ценам в Москве (ТК «Савеловский», Мобильный).

Оптово-розничный магазин GreenSpark в Москве (ТК «Савеловский», Мобильный) предлагает широкий разнообразный ассортимент комплектующих для ремонта мобильных устройств: от дисплеев и тачскринов до звонков и динамиков. Ассортиментный перечень постоянно дополняется новыми позициями.

В каталоге товаров широко представлено оборудование, инструменты и расходные материалы, без которых невозможно выполнить качественный и профессиональный ремонт электроники.

Приятным дополнением является большое количество аксессуаров для мобильных устройств. В ассортименте магазина представлены USB-накопители, зарядные устройства, наушники и гарнитуры, защитные пленки и стекла, чехлы и накладки, и многое другое!

Выгодные цены, регулярные поступления, скидки для постоянных клиентов - далеко не полный список преимуществ, которые делают магазин GreenSpark в Москве (ТК «Савеловский», Мобильный) одним из самых лучших в регионе поставщиком комплектующих, оборудования и инструментов для ремонта сотовых телефонов и других электронных устройств.

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10:00 — 18:00 СБ ВС
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